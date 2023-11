UBS belässt Aurubis auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis auf "Buy" belassen. Analyst Daniel Major stellte sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die Frage, ob es am Kupfermarkt 2024 ein Überangebot geben wird. Viele Experten hätten diese Erwartung, doch er gehe eher von einem Markt im Gleichgewicht aus, rechne für 2025 aber mit einem wachsenden Defizit./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2023 / 01:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2023 / 01:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.