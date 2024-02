UBS belässt Astrazeneca auf 'Sell' - Ziel 10700 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 10700 Pence belassen. Der Ausblick des Arzneimittelherstellers entspreche in etwa seinen eigenen Erwartungen und jenen am Markt, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Schlussquartal sei jedoch durchwachsen ausgefallen mit erwartungsgemäßen Umsätzen, aber einem überraschend schwachen bereinigten Gewinn je Aktie. Die unter anderem dafür verantwortlichen höheren Entwicklungskosten führte der Experte auf bald anstehende Markteinführungen und vorgezogene Ausgaben zurück./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:11 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.