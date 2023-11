UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 190 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Für die verschiedenen Modelle des iPhone 15 gebe es in den USA, China und Europa gegenwärtig keine Wartezeiten, schrieb Analyst David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anders Japan, wo es beim Kauf der hochpreisigen Modelle Wartezeiten von gut zwei Wochen gebe. An den großen Shopping-Tagen Black Friday und Cyber Monday dürfte die Nachfrage verhalten gewesen sein, wovon Risiken für die entsprechenden Schätzungen ausgingen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 23:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.