UBS belässt Apple auf 'Neutral' - Ziel 190 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die Umsätze im App Store des Unternehmens seien im vergangenen Quartal nicht in dem Maße wie von ihm erwartet gestiegen, schrieb Analyst David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei sei die Vergleichsbasis noch eine der leichtesten gewesen, allerdings komme überraschend viel Gegenwind von den Wechselkursen. Der Experte rechnet für das Schlussquartal mit einem sich verlangsamenden Wachstum bei den Serviceumsätzen. Damit dürfte Apple unter den Markterwartungen liegen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2023 / 20:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 20:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.