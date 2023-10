UBS belässt Amazon auf 'Buy' - Ziel 178 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 178 US-Dollar belassen. Der Konzern habe positiv überrascht und liege mit seinen angepeilten Profitabilitätssteigerungen im Plan, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer ersten Reaktion am Freitag. Allerdings sei nach Äußerungen des Unternehmens in der Telefonkonferenz unklar, wann sich der Umsatz in der Cloud-Sparte beschleunige./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 23:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 23:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.