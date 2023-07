UBS belässt Alphabet A-Aktie auf 'Neutral' - Ziel 132 Dollar

Finanztrends Video zu Alphabet A



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 US-Dollar belassen. Die Markterwartungen dürften nach dem guten zweiten Quartal etwas steigen, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in seiner am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Aktienbewertung werde aber wohl gedeckelt bleiben, bis die Anleger mehr Vertrauen gewinnen in Kosten und Umsätze durch Generative AI, das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz./ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2023 / 23:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2023 / 23:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.