UBS belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 270 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

Finanztrends Video zu Allianz SE



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach dem Dividendenvorschlag auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Höhere regelmäßige Auszahlungen stützten zwar die Aktien des Versicherers, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Gegensatz dazu stehe aber die überarbeitete Ausschüttungsstrategie des französischen Wettbewerbers Axa, die auch eine erhebliche Verbesserung der Eigenkapitalkosten mit sich bringe./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 22:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 22:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.