UBS belässt Air Liquide auf 'Buy' - Ziel 185 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air Liquide nach einer hauseigenen Investorenkonferenz mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Geoff Haire fasste in einer am Montag vorliegenden Studie die Aussagen teilnehmender Unternehmen aus dem Chemiesektor zusammen. Im Fokus habe die Frage gestanden, wann das Volumen in der Branche wieder anzieht. Der Gasehersteller Air Liquide habe die Erwartung geäußert, dass das Volumenwachstum sich von nun an verbessert./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / 20:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2023 / 20:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.