UBS belässt Air France-KLM auf 'Buy' - Ziel 2,40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air France-KLM vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,40 Euro belassen. Dem europäischen Luftfahrtsektor stehe trotz etwaiger Streiks womöglich die bislang beste Sommersaison überhaupt bevor, schrieb Analyst Jarrod Castle in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Bei Air-France-KLM dürften neben dem Ausblick Aussagen zu den laufenden Lohnverhandlungen und den Kapazitätsplänen am Flughafen Amsterdam-Schipol entscheidend für die weitere Entwicklung der Aktie werden./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 00:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 00:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.