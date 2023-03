UBS belässt Air France-KLM auf 'Buy' - Ziel 2,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. Für das erste Halbjahr 2023 der europäischen Fluggesellschaften deute sich eine stärkere Erholung der Langstreckenkapazitäten an als für Kurzstrecken, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er rechnet weiterhin mit einer positiven Dynamik für die Sommersaison und entsprechend steigenden Kursen der Aktien aus der Branche. Dabei sieht der Experte bei Ryanair nach wie vor das attraktivste Chance/Risiko-Verhältnis./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2023 / 15:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2023 / 15:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.