UBS belässt About You auf 'Neutral' - Ziel 5,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für About You nach Quartalszahlen und einem Treffen mit Unternehmensmanagern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Die Nachfrage der Verbraucher zeige offenbar ein gemischtes Bild, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Deutschland bleibe sie gedämpft. Im Vergleich zu Zalando bleibe das Unternehmen aber zuversichtlich, dass es über das stärker inspirierende Einkaufsangebot verfüge und Kunden deshalb möglicherweise bei About You mehr Zeit verbringen./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 17:44 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.