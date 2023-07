UBS belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 780 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. 2024 werde für den Ausrüster der Halbleiterindustrie wohl ein weiteres Wachstumsjahr, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der Belastbarkeit des Geschäfts mit DUV-Lithografie-Lösungen erhöhte er seine diesjährige Gewinnschätzung je Aktie um vier Prozent. Für die beiden Folgejahre jedoch kürzte er sie wegen etwas niedrigerer Erwartungen an das Geschäft mit EUV-Anlagen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 00:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 00:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.