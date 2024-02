UBS belässt ABB auf 'Neutral' - Ziel 40 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Franken belassen. Während das bereinigte operative Ergebnis im Schlussquartal etwas unter den Erwartungen gelegen habe, lägen die Aufträge auf deren Niveau und die Erlöse darüber, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Unternehmensausblick fürs neue Jahr sei zudem etwas besser als am Markt erwartet./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 07:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 07:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.