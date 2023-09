UBS belässt ABB auf 'Buy' - Ziel 40 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB nach dem vierten Tag der "UBS Quo Vadis"-Woche auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Franken belassen. Ein Analystenteam um den für ABB zuständigen Experten Guillermo Peigneux Lojo beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Aussagen des Leiters der Antriebstechnik-Sparte, Tarak Mehta. Die Sparte befinde sich in einer privilegierten Position zwischen kurzen und langen Geschäftszyklen. Während der Geschäftshintergrund generell robust bleibe, sei das kurzfristige Bild durchwachsener./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2023 / 19:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 19:07 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.