UBS belässt ABB auf 'Buy' - Ziel 32 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

ÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ABB auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Die Aktie des Industriekonzerns sei eine der wenigen Möglichkeiten, in einem schwierigen Umfeld sowohl auf gute Fundamentaldaten als auch auf eine Restrukturierungsstory zu setzen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Montag vorliegenden Studie. Er traut den Schweizern zu, die eigenen Ziele zu übertreffen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / 11:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 11:49 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.