UBM: Solider Gewinn 2022

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen mit einem Vorsteuerergebnis zwischen 30 und 31 Mio. Euro die eigene Guidance von 38 bis 42 Mio. Euro verfehlt. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Votum.

Nach Analystenangaben liege der Grund hierfür in Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen und Übergaben, welche noch in 2022 angedacht gewesen seien. Nach Meinung der Analysten handele es sich hierbei hauptsächlich um die Baugenehmigung für ein Projekt in Holz-Hybrid-Bauweise in München. Auch wenn die Erwartung der Analysten hinsichtlich des Vorsteuergewinns für 2022 nicht erfüllt worden sei, habe das Unternehmen in einem sehr schweren Jahr aber einen soliden Gewinn erwirtschaftet. Demnach passe das Analystenteam die Schätzung für 2022 entsprechend an und gehe nunmehr auch von einer geringeren Dividende aus. Hinsichtlich des Geschäftsjahres 2023 habe das Unternehmen noch keinen Ausblick gegeben. Hier schätze SRC, dass das Vorsteuerergebnis über dem Ergebnis von 2022 liegen werde und somit ein EBT von rund 43 Mio. Euro zu erwarten sei. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel auf 40,00 Euro (zuvor: 44,00 Euro), bestätigen aber unverändert das Rating „Buy“.



