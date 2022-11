UBM: Hohe Cashposition

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) eine auf 320 Mio. Euro (9M 2021: 340 Mio. Euro) verringerte Produktionsleistung verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten dennoch das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenangaben habe der Nettogewinn nach Minderheiten bei 7,5 Mio. Euro gelegen. Auch wenn das dritte Quartal laut SRC hinsichtlich des Vorsteuerergebnisses eher neutral verlaufen sei, gehe das Analystenteam weiterhin davon aus, dass die Gesellschaft die Gesamtjahresprognose mit einem stärkeren Schlussquartal weiterhin erreichen könne. Zudem zeige der Blick auf die Bilanz deutlich auf, dass das Unternehmen weiterhin in einer sehr soliden Position sei. Nach der Rückzahlung der restlichen 80,5 Mio. Euro der 2022 Anleihe im Oktober gestalte sich das Fälligkeitenprofil der Gesellschaft mit 120 Mio. Euro im November 2023 und keiner Fälligkeit in 2024 sehr übersichtlich. Die Eigenkapitalposition sei ebenfalls mit einer Eigenkapitalquote von 33,4 Prozent sehr solide. Zusammen mit einer sehr komfortablen Cash Position von 358 Mio. Euro zum Stichtag ermögliche dies der Gesellschaft rasch auf sich ergebende Möglichkeiten aufgrund von in Schieflage geratener Mitbewerber zu reagieren und davon zu profitieren. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 44,00 Euro und bestätigen das Rating „Buy“.



