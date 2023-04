UBM: Aktionärsfreundliche Dividendenpolitik

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die UBM Development AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) trotz Rückzahlung von Anleihen über 100 Mio. Euro und Akquisitionen von rund 80 Mio. Euro den Cashbestand auf hohem Niveau gehalten. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Aussage des Analysten wolle die Gesellschaft 1,10 Euro je Aktie als Dividende auszahlen. Dies unterstreiche somit die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Das Unternehmen habe zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch keine Guidance für das Jahresergebnis 2023 gegeben. Allerdings gehe der Analyst davon aus, dass dieses über 2022 liegen werde und dementsprechend auch die Dividende angehoben werden könne. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 40,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.



