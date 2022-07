Tick Trading Software: Operativ solides Halbjahr

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die tick Trading Software AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 (per 30.9.) einen Umsatzrückgang um 2 Prozent auf 4,26 Mio. Euro verbucht und wegen des Wegfalls eines Einmalerlöses einen überproportionalen EBIT-Rückgang erlitten. In der Folge reduzieren die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBIT deutlich auf 1,42 Mio. Euro (HJ 2020/2021: 2,41 Mio. Euro) gesunken. Zudem habe sich der höhere Personalaufwand aufgrund des geplanten Wachstums ergebnismindernd ausgewirkt. Unter weiterer Berücksichtigung von Abschreibungs-, Finanzierungs- und Steuereffekten sei ein Jahresüberschuss von 0,97 Mio. Euro erwirtschaftet worden. Dies stelle im Vergleich zum Vorjahr von 1,65 Mio. Euro einen Rückgang dar. Unter Bereinigung des Sondererlöses aus dem Vorjahr liege das Nettoergebnis aber leicht über dem Vorjahresniveau.

Nach Aussage der Analysten habe das Unternehmen im ersten Geschäftshalbjahr eine solide Performance erzielt. Die Umsatzerlöse seien insbesondere von den Segmenten Lizenzen und Betrieb sowie von den lastenabhängigen Erlösen getragen worden. Dennoch habe das Management des Spezialsoftwareunternehmens seine bisherige Unternehmensguidance (Jahresüberschuss von 2,10 bis 2,50 Mio. Euro) nach unten angepasst. Die Anpassung der Prognose basiere primär auf der Nichtrealisierung eines Großprojektes. Vor dem Hintergrund der bisherigen Unternehmensentwicklung und dem gesenkten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 passe auch GBC die bisherige Umsatz- und Ergebnisprognose für das aktuelle Geschäftsjahr nach unten an. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 26,15 Euro (zuvor: 29,25 Euro), bestätigen aber das Rating „Kaufen“.



