The NAGA Group: Rekord beim EBITDA erwartet

Nach Darstellung des Analysten Cosmin Filker von GBC hat die The NAGA Group AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen ein positives EBITDA von 4,2 Mio. Euro (9M 2022: -11,2 Mio. Euro) erzielt und dabei von der strategischen Neuausrichtung profitiert. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe sich der Umsatz dagegen deutlich auf 28,7 Mio. Euro (9M 2022: 46,7 Mio. Euro) reduziert. Maßgeblich für den Ertragsanstieg trotz Umsatzrückgang sei die Reduzierung der Gesamtaufwendungen. Insbesondere die Marketing- und Vertriebsaufwendungen habe das Management auf 3,7 Mio. Euro (9M 2022: 26,1 Mio. Euro) senken können. Trotz der Kosteneinsparungen in der Kundenakquisition sei die Anzahl der aktiven Kunden zum 30.09.2023 auf 20.700 (30.09.22: 17.700) gestiegen. Damit einhergehend habe sich auch die Anzahl der Trades in den ersten 9 Monaten auf 10,9 Mio. (9M 2022: 8,4 Mio.) erhöht. Auf Basis der Neunmonatsentwicklung solle im Geschäftsjahr 2023 zwar ein sichtbarer Umsatzrückgang auf 39,17 Mio. Euro (GJ 2022: 57,60 Mio. Euro) ausgewiesen werden, das EBITDA werde aber gemäß GBC-Schätzungen mit 5,13 Mio. Euro (GJ 2022: -13,73 Mio. Euro) den besten Wert der Unternehmensgeschichte erreichen. Im Rahmen seines DCF-Bewertungsmodells senkt der Analyst das Kursziel auf 2,90 Euro (zuvor: 3,60 Euro), bestätigt aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.11.2023, 14:10 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.02.2023 um 08:24 Uhr fertiggestellt und am 03.02.2023 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/28345.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.