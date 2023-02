The NAGA Group: Break-even 2023

Nach Darstellung des Analysten Cosmin Filker von GBC hat die The NAGA Group AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) trotz Einbruchs an den Krypto-Märkten durch die starke Kundengewinnung den Umsatz um rund 50 Prozent auf über 35 Mio. Euro gesteigert. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel dennoch deutlich, bestätigt aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der NAGA-Vorstand die Entwicklung des ersten Halbjahres 2022 zum Anlass genommen, einen vollständigen Strategiewechsel und eine Umstrukturierung zu starten. Auf Basis der in den Markt eingeführten Produktbereiche (NAGA Trader; NAGAX; NAGA Pay) sei der Fokus weg vom starken Kunden- und Umsatzwachstum hin zum Erreichen der Gewinnschwelle verlagert worden. Diese solle ab dem zweiten Quartal 2023 nachhaltig übertroffen werden. Das Geschäftsjahr 2022 dürfe indes noch von einem deutlich negativen Ergebnis geprägt sein, so GBC. Für das Jahr 2022 erwarte der Analyst Umsatzerlöse von 52,08 Mio. Euro und insbesondere aufgrund der Wertverluste gehaltener Krypto-Währungen ein negatives EBIT von -29,77 Mio. Euro. Für 2023 rechne GBC mit einem Umsatzanstieg von knapp 30 Prozent auf 67,42 Mio. Euro und einem auf 0,79 Mio. Euro verbesserten EBIT. Im Rahmen seines DCF-Bewertungsmodells senkt der Analyst das Kursziel auf 3,60 Euro (zuvor: 12,75 Euro), bestätigt aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.02.2023, 12:50 Uhr)



