Stifel lässt Airbus auf 'Buy' - 'Zahlen gut trotz FCF-Prognose'

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Finanztrends Video zu Airbus SE



mehr >

NUR PRO FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen und vor der Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Insgesamt sei das Zahlenwerk des Flugzeugbauers solide gewesen, schrieb Analyst Harry Breach am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Trotz des unter den Konsensschätzungen liegenden Ausblicks - insbesondere was die Ankündigung eines rückläufigen freien Barmittelzuflusses (FCF) im laufenden Jahr angehe - seien die Aussagen beruhigend. Breach rät zum Kauf der Aktie im Falle einer Kursschwäche./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 01:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 01:43 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.