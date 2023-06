Stifel belässt Vossloh auf 'Buy' - Ziel 49 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für Vossloh mit Blick auf die angehobenen Jahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analyst Marc Zeck passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine eigenen Annahmen für das Jahr an. Der Experte rechnet mit ebenfalls steigenden Markterwartungen. Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern bleibe sein Favorit im Sektor, ein attraktives Gewinnwachstum spreche für den Wert. Zudem gebe es keinerlei Fragen rund um das Management, Anschaffungskosten oder Belastungen durch Wechselkurse wie bei den übrigen Wettbewerbern./tav/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 10:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 10:27 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.