Stifel belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 108 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Stifel hat die Einstufung für BMW auf "Hold" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Für die meisten Autobauer und Zulieferer sollte das zweite Quartal solide verlaufen sein, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schwach blieben wohl die Auftragseingänge und so stelle sich die Frage, wie lange die Orderbücher noch reichen. Testbewerbungen, die Hinweise auf die Produktionspläne im Sommer geben könnten, hätten abweichende Ergebnisse gebracht. Mercedes stelle umfangreich ein, VW dagegen nur mäßig. Auch Zulieferer suchten Personal für die Ferienzeit./tih/men Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 12:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 01:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.