Smartbroker Holding: Produktpalette ausgebaut

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die Smartbroker Holding AG die Einführung von Smartbroker plus angekündigt, wobei es sich um eine Weiterentwicklung des Brokerage-Angebots handelt. Auch wenn das aktuelle Marktumfeld für Brokerage-Geschäftsmodelle nicht günstig sei, sehe der Analyst die Einführung des neuen Angebots als ein positives Zeichen. Das Finanzmodell bleibe vorerst aber unverändert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 10,00 Euro und erneuert das Rating „Hold“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.09.2023, 19:35 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 04.09.2023 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A2GS609.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.