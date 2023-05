Securize: Hohe Nachfrage

Die neue Securize-Kerngesellschaft RNT Rausch ist nach Darstellung von SMC-Research in 2022 deutlich gewachsen und will den positiven Trend auch im laufenden Jahr fortsetzen. SMC-Analyst Holger Steffen leitet aus der erfolgreichen Neuausrichtung ein hohes Kurspotenzial ab.

Laut SMC-Research habe sich Securize mit der Übernahme von RNT Rausch neu aufgestellt und damit in einem sehr attraktiven Markt gut positioniert. Das Unternehmen biete nun diverse Lösungen für die Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen und stoße auf eine hohe Nachfrage.

Im letzten Geschäftsjahr habe RNT den Umsatz bereits um 20,3 Prozent auf 24,4 Mio. Euro steigern und damit den dynamischen Wachstumstrend der Vorjahre fortsetzen können. Das EBITDA habe währenddessen zwar „nur“ um 11,2 Prozent auf 1,6 Mio. Euro zugelegt, allerdings sei der Anstieg durch Wechselkursverluste (400 Tsd. Euro) und Mehraufwendungen im Rahmen der Übernahme gedämpft worden. Für das laufende Jahr erwarte das Management eine Fortsetzung des Wachstumstrends und eine prozentual deutlich zweistellige Verbesserung des EBITDA.

Die Analysten haben ihr Modell aktualisiert und dabei sowohl den Roll-over auf 2023 vollzogen als auch die Diskontierungszinsen an das inzwischen höhere Marktniveau angepasst. Insgesamt sind ihre Schätzungen etwas niedriger ausgefallen, was aber vor allem der Umstrukturierung der Securize-Tochter Diso geschuldet sei, deren Geschäftsmodell nun stärker auf den Vertrieb von RNT-Produkten und Add-on-Clouddiensten in der Schweiz ausgerichtet worden sei. Da bei Diso vor allem margenschwache Erlöse aus Aktivitäten, die nicht mehr zum Kernbereich zählen, entfallen seien, haben sich die Margenperspektiven für die Gesamtgruppe sogar verbessert, so die Analysten.

In Summe aller Änderungen sei ihr Kursziel mit 2,40 Euro je Aktie unverändert geblieben und signalisiere damit nach wie vor ein hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie. Die Analysten gehen davon aus, dass das gehoben werde, wenn die neue attraktive Positionierung von Securize im Markt noch bekannter werde, und bekräftigen ihre Einstufung mit „Speculative Buy“.

