Scherzer: Analysten sehen große Chancen

Nach Darstellung von GSC Research konnte die Scherzer & Co. AG im 1. HJ 2023 einen deutlichen Gewinn erwirtschaften, was sich aber nicht adäquat im Börsenkurs niedergeschlagen habe. Dieser liege mehr als 21 Prozent unter dem zuletzt gemeldeten inneren Wert (NAV), worin der GSC-Analyst Jens Nielsen eine deutliche Unterbewertung sieht. Denn das Unternehmen habe in der mittel- bis langfristigen Betrachtung den DAX überwiegend und teils massiv outperformt, darüber hinaus verfüge Scherzer noch über beachtliche Potenziale aus mehreren Abfindungsspekulationen, aus denen im Erfolgsfall hohe Erträge resultieren könnten.

Neue Fantasie ergebe sich u.a. aktuell im Spruchverfahren bei der Audi AG, wo auf Basis alternativer Berechnungen der Abfindungsprüfer eine Nachbesserung zwischen 136,57 und 275,54 Euro je Aktie möglich wäre. Daraus würde sich nach Berechnungen von GSC für Scherzer ein Ertrag im Bereich von 1,5 bis 3,0 Mio. Euro zuzüglich Zinsen ergeben.

Auf Basis des in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV auf 3,15 Euro angepassten Kursziels biete die Scherzer-Aktie momentan ein Kurspotenzial von 27 Prozent. Hinzu kommen laut GSC noch die Ertragschancen aus den – nicht in die NAV-Berechnung einfließenden – Nachbesserungsrechten, deren Volumen sich derzeit auf 4,13 Euro je Anteilsschein belaufe. Vor diesem Hintergrund bestätigen die GSC-Analysten ihr Urteil „Kaufen“.

