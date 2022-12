STS Group: Deutliche Fortschritte in Q3

Nach Darstellung von SMC-Research muss die STS Group zwar im laufenden Jahr bislang einen Umsatz- und Ergebnisrückgang hinnehmen, im dritten Quartal zeigen sich aber deutliche Fortschritte. SMC-Analyst Holger Steffen rechnet für 2023 wieder mit einer Steigerung von Umsatz und EBITDA und sieht ein hohes Kurspotenzial.

Im aktuellen Jahr sehe sich STS laut SMC-Research mit einem uneinheitlichen Markt konfrontiert. Während das Geschäft in China nach dem Auslaufen einer Sonderkonjunktur deutlich schrumpfe, vollziehe sich in Europa eine größere Markterholung. Nach neun Monaten müsse das Unternehmen daher in Summe einen leichten Umsatzrückgang um -3,2 Prozent auf 172,1 Mio. Euro hinnehmen, das EBITDA sei infolgedessen von 13,5 auf 7,0 Mio. Euro zurückgegangen. Isoliert betrachtet zeigen sich laut den Analysten im dritten Quartal aber deutliche Fortschritte mit einem Umsatzwachstum um rund 27 Prozent (in Relation zu einem schwachen Vorjahreswert) und einem EBITDA von 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: -0,3 Mio. Euro). Insbesondere die Ergebnisentwicklung stelle eine positive Überraschung dar, weshalb die Analysten ihre Prognose für das EBITDA im Gesamtjahr deutlich angehoben haben.

Für 2023 erwarten sie eine weitere Steigerung von Umsatz und EBITDA, vor allem dank einer Rückkehr des Geschäfts in China auf den Wachstumspfad und positiver Impulse aus Nordamerika. Die Entwicklung in Europa dürfte hingegen von der Eintrübung der konjunkturellen Rahmenbedingungen gedämpft werden.

Abseits konjunktureller Faktoren stufen die Analysten die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die sich insbesondere auf den Ausbau der Marktposition in China und Nordamerika fokussiere, unverändert als aussichtsreich ein. Das spiegele das von ihnen ermittelte Kursziel wider, das nach einer leichten Anhebung mit 12,60 Euro (zuvor: 11,80 Euro) weit über dem aktuellen Kurs liege.

Da der Ergebnistrend nach einem schwachen ersten Halbjahr 2022 wieder deutlich nach oben zeige, stufen die Analysten die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch.

