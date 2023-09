Ringmetall: Robuste Marge im Kerngeschäft

Ringmetall musste nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr einen deutlichen Rückgang von Umsatz und EBITDA hinnehmen, die Marge im Kerngeschäft Industrial Packaging ist aber nur leicht zurückgegangen. SMC-Analyst Holger Steffen hat deswegen seine EBITDA-Schätzung und das Kursziel angehoben und sieht die Aktie als zu Unrecht stark abgestraft an.

Ringmetall habe laut SMC-Research in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld für das erste Halbjahr einen Rückgang der Erlöse um 13 Prozent auf 100,6 Mio. Euro und des EBITDA von 52 Prozent auf 8,3 Mio. Euro hinnehmen müssen. Nach Angaben des Unternehmens sei die schwache Konjunkturlage inzwischen in mehreren Bereichen spürbar. Das Management arbeite mit Effizienzverbesserungsmaßnahmen dagegen an.

Die EBITDA-Entwicklung überzeichne den operativen Trend deutlich, da darin auch eine Einmalbelastung in Höhe von -4,6 Mio. Euro aus dem Verkauf der Tochter HSM enthalten sei, mit dem der kleine Bereich Industrial Handling aufgelöst und die alleinige Fokussierung auf das Kerngeschäft Industrial Packaging umgesetzt worden sei.

Im Kernbereich sei die EBITDA-Marge im ersten Halbjahr erfreulich stabil geblieben, sie habe sich lediglich von 16,5 auf 15,6 Prozent (vor Holdingkosten) reduziert. Das stimme die Analysten zuversichtlich für das zweite Halbjahr, weswegen sie ihre EBITDA-Schätzung etwas erhöht haben.

Daher sei ihr Kursziel leicht gestiegen, von 5,20 auf 5,60 Euro. Das stehe in starkem Kontrast zur Kursentwicklung der letzten Monate. Die Ringmetall-Aktie sei wegen der negativen Konjunktureinflüsse auf das Geschäft massiv abgestraft worden, was die Analysten für überzogen halten. Die Gesellschaft sei kerngesund, erwirtschafte hohe operative Cashflows und baue die Marktposition mit synergetischen Akquisitionen konsequent und wertschöpfend aus. Die Analysten bekräftigen daher ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 18.09.2023 um 10:35 Uhr)

