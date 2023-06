RBC startet Ryanair mit 'Outperform' - Ziel 21,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair mit "Outperform" und einem Kursziel von 21,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die europäischen Fluggesellschaften profitierten im Zuge der Corona-Erholung derzeit von einer starken Nachfrage sowie begrenzten Flugkapazitäten, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem seien die Kerosinpreise im Jahresvergleich um mehr als 45 Prozent gesunken, was den Airlines einen "dreifachen Rückenwind" biete./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 11:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 11:30 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.