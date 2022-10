RBC startet Porsche AG mit 'Sector Perform' - Ziel 88 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung der Papiere der Porsche AG bei einem Kursziel von 88 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Der Sportwagenbauer sei gut positioniert im Bereich der Elektroantriebe und sollte von seinen unverwechselbaren Produkten profitieren, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Papiere angemessen bewertet. Der erfolgreiche Börsengang bringe aber viel Aufwärtspotenzial bei den VW-Papieren mit sich./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.