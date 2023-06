RBC startet Airbus mit 'Sector Perform' - Ziel 140 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 140 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Flugzeugbauer sollte in einem starken Nachfrageumfeld seine Produktion aggressiv hochfahren, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch der anhaltende Stress bei den Lieferketten und die Bewertung begrenzten das Kurspotenzial./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 16:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 16:01 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.