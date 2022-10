RBC senkt Ziel für Vonovia auf 35 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vonovia von 40 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Wegen des weiteren starken Zinsanstiegs kürzte Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Kursziele für europäische Immobilienwerte im Schnitt um zehn Prozent. Das daraus immer noch resultierende Aufwärtspotenzial der Aktien sei konsistent mit der zuletzt deutlich unterdurchschnittlichen Entwicklung des Sektors, die überzogen erscheine. Die Erträge von Vonovia dürften in einem rezessiven Umfeld sehr stabil sein./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.