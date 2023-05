RBC senkt Ziel für Volkswagen Vorzüge auf 160 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 181 auf 160 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Ausblick des Autobauers impliziere eine Margenabsenkung im Jahr 2023, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem hege er den Verdacht, dass sich der Preis-Mix bereits bei allen wichtigen Marken normalisiere. Es werde auch einige Zeit brauchen, bis Volkswagen das Geschäft mit batteriebetriebenen E-Fahrzeugen in China wieder in den Griff bekomme./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 14:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 14:08 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.