RBC senkt Ziel für Tesla auf 212 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 217 auf 212 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Kurzfristig sei der Elektroautobauer bereit, die Profitabilität für höhere Absatzvolumina zu opfern, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristig sei dies die richtige Strategie, die die Kostenführerschaft des Unternehmens stärke. Dies gehe jedoch nicht ohne Schmerzen in Form sinkender Margen. Dennoch sehe er Tesla weiterhin als den am besten positionierten E-Auto-Hersteller an./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 03:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 03:11 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.