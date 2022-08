RBC senkt Ziel für Santander auf 3 Euro - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Finanztrends Video zu Banco Santander



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander nach dem Quartalsbericht von 3,10 auf 3,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Sein gekapptes Kursziel begründete Analyst Benjamin Toms in einer am Montag vorliegenden Studie vor allem mit dem Polen-Geschäft und den sogenannten Kreditferien. Wegen stark gestiegener Zinsen dürfen Besitzer von kreditfinanzierten Häusern und Wohnungen in Polen seit vergangenen Freitag die Ratenzahlung bis zu acht Mal aussetzen./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 12:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2022 / 12:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.