RBC senkt Ziel für Salesforce auf 165 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Salesforce von 200 auf 165 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Softwarebranche dürfte 2023 zunächst weiter unter Druck stehen mit Blick auf Auftragslage und Wachstumserwartungen, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die IT-Budgets vieler Unternehmen stünden schließlich unter Druck. Die Entlassungswelle bei Softwareunternehmen könnte daher erst einmal weiter gehen. Daher senkte der Experte seine Wachstumserwartungen für 2023 und 2024. Die langfristigen Perspektiven seien aber weiterhin aussichtsreich. Schon im Jahresverlauf 2022 könnte der Optimismus wieder zunehmen./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2023 / 21:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 21:41 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.