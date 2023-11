RBC senkt Ziel für Richemont auf 125 Franken - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 130 auf 125 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Hauptsorge am Markt seien derzeit die Margen, die wohl auch für die jüngste Kursschwäche verantwortlich seien, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfragetrends in den USA und Europa seien aktuell schwierig zu lesen und könnten vorerst weiter enttäuschen. Die Nachrichten aus China dürfte sich derweil aber bessern. Nach der jüngsten Kursschwäche sei die Aktie des Luxusgüterkonzerns wieder deutlich attraktiver geworden./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 17:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.