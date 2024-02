RBC senkt Ziel für Reckitt auf 7000 Pence - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt anlässlich der Jahreszahlen von 7500 auf 7000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns seien in zweierlei Hinsicht bemerkenswert gewesen, schrieb Analyst Andy Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie seien zum einen nicht sehr gut gewesen, da jeder Geschäftsbereich die Markterwartungen für das Umsatzwachstum verfehlt und auch die Profitabilität enttäuscht habe. Zum anderen habe es eine Anomalie bei der Berichterstattung zu den Handelsausgaben gegeben, die dem Experten zufolge nicht auf Umstände zurückgeführt werden können, die außerhalb der Kontrolle von Reckitt liegen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 09:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 09:34 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.