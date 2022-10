RBC senkt Ziel für Rational auf 480 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Finanztrends Video zu Rational



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 500 auf 480 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Mark Fielding rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Industriekonzernen weiter nicht mit einem massiven Gewinneinbruch. Drei Viertel der durchschnittlichen Kursverluste in Rezessionsphasen seien zudem bereits erfolgt. Als besonders attraktiv hebt er Siemens, SKF, Imi, Morgan Advanced, Metso-Outotec, Sandvik und Weir hervor./ag/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 01:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 01:15 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.