RBC senkt Ziel für RWE auf 51 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE anlässlich der jüngst veröffentlichten Neunmonatszahlen von 53 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Energieversorger gehe nun gut positioniert in den anstehenden Kapitalmarkttag, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei dieser Gelegenheit dürften die Essener ihre langfristigen Ziele deutlich aufstocken. Für ein gut geführtes Unternehmen wie RWE bestünden im Bereich Erneuerbare Energien weiterhin erhebliche Wertschöpfungsmöglichkeiten./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 17:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.