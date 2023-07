RBC senkt Ziel für Nestle auf 97 Franken - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 98 auf 97 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Es habe in den Resultaten des schweizerischen Nahrungsmittelkonzerns einige Wermutstropfen gegeben, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte befürchtet, dass Nestle weniger in das Verbraucherangebot investiert als seine Konkurrenten. Darüber hinaus habe der Bereich Marketing/Verkauf im Vergleich zum Vorjahr stagniert, während es bei Danone