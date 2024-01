RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 86 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 87 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan kürzte die Schätzungen für den Automobilbauer leicht. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie senkte er die Annahme für die operative Marge (Ebit) im vierten Quartal 2023 von 11,3 auf 10,1 Prozent. Grund hierfür seien höhere Kosten seitens der Zulieferer, was man auch von anderen großen europäischen Herstellern höre./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 16:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 16:53 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.