RBC senkt Ziel für Lufthansa auf 9,50 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa vor Zahlen zum dritten Quartal von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzungen für das laufende Jahr etwas erhöht, für 2024 und insbesondere 2025 aber reduziert, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies reflektiere seine Annahme höherer Treibstoffkosten für die Fluggesellschaft. Der Experte sieht weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktien, allerdings dürften die Papiere europäischer Wettbewerber noch stärker steigen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 10:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 10:43 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.