RBC senkt Ziel für Lufthansa auf 8,50 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa nach Jahreszahlen von 9,50 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das neue Kursziel spiegele den kombinierten Anstieg der Nettoverschuldung und der Pensionsverpflichtungen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro wider, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er halte jedoch an seinen Gewinnprognosen für 2024 fest./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 19:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2024 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.