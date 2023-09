RBC senkt Ziel für LVMH auf 890 Euro - 'Outperform'

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH vor Zahlen zum dritten Quartal von 940 auf 890 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Bei dem Luxusgüterkonzern dürfte sich das Wachstum aus eigener Kraft weiter abgeschwächt haben, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte insbesondere für das Geschäft mit Mode- und Lederprodukten. Die Entwicklungen deuteten darauf hin, dass sich LVMH in der verlangsamten Phase eines mehrjährigen Luxuszyklus befinde./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 17:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.