RBC senkt Ziel für Kering auf 480 Euro - 'Outperform'

Finanztrends Video zu Kering SA



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering anlässlich der jüngst veröffentlichten Zahlen des Luxusgüterkonzerns von 500 auf 480 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Zahlen hätten dazu beigetragen, die Margenerwartungen für die Marke Gucci für 2024 zu untermauern, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gucci bleibe eine führende Marke im Bereich der sogenannten "weichen Luxusgüter" und befinde sich auf dem Weg der Besserung. Die Umsatzdynamik fehle zwar im gesamten Kering-Portfolio, sei aber nicht schlimmer als befürchtet. Unter dem Strich sei weiterhin Geduld gefragt, aber der Konzern nähere sich der Talsohle des Ertragszyklus./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2024 / 17:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2024 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.