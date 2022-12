RBC senkt Ziel für H&M auf 110 Kronen - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M in einem Ausblick auf 2023 von 115 auf 110 schwedischen Kronen gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Sector Perform" belassen. Das Umfeld für Konsumausgaben werde im kommenden Jahr herausfordernder, und im Einzelhandel für Bekleidung dürften sich verschiedene Trends herausbilden, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bevorzugt Inditex und erwartet von der Zara-Mutter eine weitere Umsatzdynamik. H&M dagegen kämpfe nach wie vor, um an Ergebnisdynamik zu gewinnen, schrieb er und senkte seine Prognose für den Vorsteuergewinn des schwedischen Modeunternehmens./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2022 / 17:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2022 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.