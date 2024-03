RBC senkt Ziel für Glencore auf 500 Pence - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Glencore von 520 auf 500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Jahreszahlen des Rohstoffkonzerns hätten Klarheit geschaffen und Prognoserisiken der Anlagestory beseitigt, schrieb Analyst Srivathsan Manoharan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings reduzierte der Experte seine 2024er-Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda)./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 17:49 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2024 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.