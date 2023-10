RBC senkt Ziel für Diageo auf 3000 Pence - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo von 3100 auf 3000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Andy Jones aktualisierte seine Prognosen aufgrund der Umstellung der Berichtswährung des Spirituosenkonzerns von britischen Pfund auf US-Dollar. Daraus resultiere das geringere Kursziel, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 18:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.